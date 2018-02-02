Konut desteğinin artması alt gelirliye yarayacak

Sektör temsilcileri, konut hesabında devlet katkısının 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranının yüzde 20'den 25'e çıkarılmasının alt gelir grubuna sahip tüketicilerin konut alırken bir nebze de olsa rahat etmesini sağlayacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün yaptığı açıklamada, "Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılıyor. Ayrıca bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki alınıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"TEŞVİKLERİN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Durbakayım, geçen yıl 1 milyon 400 bin gibi konut satış rakamının devletin sunduğu vergi indirimi, damga vergisi, KDV teşviki gibi kolaylıklarla yakalandığını kaydederek, "Devletin verdiği teşviki artırması tabii ki güzel fakat mevcut konut fiyatları göz önüne alındığında 20-25 bin liralık destekle birlikte konut fiyatlarını ucuzlatacak teşviklerin daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

ALT GELİR GRUBUNA YARAYACAK

Bu desteğin büyük şehirlerde yetersiz kalacağını savunan Tavukçuoğlu, "Konut satışlarında hız kazanacağımız kısım, alt ve orta gelir grubu. Bu grubun da konut satın alabilmesi için konut kredisi ya da inşaat firmalarının uzun vadeli ödeme koşullarından oluşan kampanyalı satışlarından faydalanmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.