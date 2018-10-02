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Konut fiyatları 6 yılda yükseldi

Türkiye'de ocak 2013- ağustos 2018 döneminde yapılan araştırma sonucu konut fiyatlarının yüzde 83 arttığı belirlendi.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 17:26..
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Konut fiyatları 6 yılda yükseldi

Türk ve yabancı yatırımcılar, Türkiye'den ev almayı sonlandırmadı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; ocak 2013- ağustos 2018 döneminde 5 milyon 896 bin 269 konut satışı gerçekleşti.

Konut fiyatları 6 yılda yükseldi

YÜZDE 83'LÜK ARTIŞ

Bu belirtilen dönemde Konut Fiyat Endeksi yüzde 83 artış gösterdi. Konutlar; İstanbul’da fiyatlar yüzde 91.2, Ankara’da yüzde 53.7, İzmir’de ise yüzde 103.7 arttı.

1 MİLYON KONUT EL DEĞİŞTİRECEK

Yetkililer ayrıca 2018 sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin civarında konutun el değiştireceğini de dile getirdi.

Konut fiyatları 6 yılda yükseldi

YABANCILARIN TERCİHİ İSTANBUL

Söz konusu bu dönem içinde yabancılara yapılan konut satışı ise 112 bin 933 oldu. Yabancılar, konuttan en çok İstanbul’u tercih etti.

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