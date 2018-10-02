Konut fiyatları 6 yılda yükseldi

Türk ve yabancı yatırımcılar, Türkiye'den ev almayı sonlandırmadı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; ocak 2013- ağustos 2018 döneminde 5 milyon 896 bin 269 konut satışı gerçekleşti.

YÜZDE 83'LÜK ARTIŞ

Bu belirtilen dönemde Konut Fiyat Endeksi yüzde 83 artış gösterdi. Konutlar; İstanbul’da fiyatlar yüzde 91.2, Ankara’da yüzde 53.7, İzmir’de ise yüzde 103.7 arttı.

1 MİLYON KONUT EL DEĞİŞTİRECEK

Yetkililer ayrıca 2018 sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin civarında konutun el değiştireceğini de dile getirdi.

YABANCILARIN TERCİHİ İSTANBUL

Söz konusu bu dönem içinde yabancılara yapılan konut satışı ise 112 bin 933 oldu. Yabancılar, konuttan en çok İstanbul’u tercih etti.