Konut fiyatları en çok İzlanda'da arttı

İngiltere'deki bir küresel gayrimenkul şirketi, 55 ülkeyi kapsayan Küresel Konut Fiyatları Endeksi'ni açıkladı. Bu endekslere göre, 2016 yılında Türkiye'de konut fiyatları yüzde 12.2 artış gösterdi.

2015'te yüzde 18'lik artışla ilk sırada yer alan Türkiye beşinci sıraya geriledi. Konuyla ilgili raporda, Türkiye'de konut fiyatlarının gerilemesinin nedenleri “artan güvenlik endişeleri, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, faizlerin yükselmesi ve tüketici güveninin azalması” olarak sıralandı.

TÜRKİYE 2015 YILINDA ŞAMPİYON OLMUŞTU

2015 yılında Türkiye konut fiyat artışında şampiyon olduğunda raporunda, “Batı ile doğuyu birleştiren ve güçlü bir nüfus artışına sahip olan Türkiye, Ortadoğulu yatırımcılar tarafından giderek daha fazla sığınılacak bir liman olarak görülüyor.” ifadeleri yer almıştı.

TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

2016 yılında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 14.7 ile İzlanda oldu. Sıralamada Türkiye ise 5'inci sırada yer aldı.

FİYATLARIN ARTTIĞI ÜLKELER

1- İzlanda …………….. 14.7

2- Y. Zelanda…………. 12.7

3- Malta………………… 12.4

4- Kanada……………… 12.3

5- Türkiye……………… 12.2

6- Litvanya……………. 11.6

7- Çin……………………. 10.8

8- Estonya…………….. 10.7

9- Almanya……………. 10.2

10- Norveç………………. 10.1