Konut fiyatları son 8 yılda arttı

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,97 oranında artış gerçekleşti. Buna göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4,59, son 1 yılda yüzde 9,97, son 3 yılda yüzde 38,51, son 5 yılda ise yüzde 88,62 oranında arttı.

Konut kira değerleri ise son 6 ayda yüzde 2,32, son 1 yılda yüzde 7,32, son 3 yılda yüzde 27,46, son 5 yılda ise yüzde 66,37 oranında artış gösterdi.

YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 8 YILDA 80,90 ARTTI

Yeni Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,55 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 80,90 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 180,9’a ulaştı.

Mayıs ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,26 oranında; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,28 oranında arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10,90 puan fazla artış gösterdi.

SATIŞLARIN YÜZDE 7'LİK KISMI YABANCILARA YAPILDI

Mayıs ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 37) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 33 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 6 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar aralıkta yüzde 3, Ocak'ta yüzde 4, Şubat'ta yüzde 6, Mart'ta ve Nisan'da yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.

KİRA ARTIŞINDA BİNGÖL, SATIŞ FİYATI ARTIŞINDA BATMAN ÖNE ÇIKTI

Mayıs ayında Batman’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,08 oranında arttı ve Batman, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Artvin’de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,83 oranında azaldı ve Artvin satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,32 oranında artış gerçekleşti. Mayıs ayında Bingöl’de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,06 oranında arttı ve Bingöl kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Bayburt’ta metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,00 oranında azaldı ve Bayburt kiraların en çok azaldığı şehir oldu.