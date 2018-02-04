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Konut hesabı sisteminde devlet katkısı yüzde 25'e çıkacak

TBMM'de görüşülen Torba Tasarısı'nda konut hesabı sistemi de ele alındı. Bu Tasarıya göre ev almak isteyenlere devlet 20 bin lira katkı sağlayacak.

AA | 04.02.2018 - 09:00..
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Kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın alanlarına destek olunmasını amaçlayan Konut Hesabı sisteminde de düzenleme yapılacak.

Konut hesabı sisteminde devlet katkısı yüzde 25'e çıkacak

KATKI YÜZDE 2'E ÇIKARILACAK

Bu kapsamda, sistemin daha etkin hale getirilmesi için yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek ve azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulması öngörülen devlet katkısına ilişkin ödenek Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ve uygulaması bütünüyle Hazine Müsteşarlığınca yürütülecek.

Konut hesabı sisteminde devlet katkısı yüzde 25'e çıkacak

HARCIN GERİ ALINMASI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Nispi tapu harçlarının, konutları bu madde çerçevesinde açılan konut hesaplarına istinaden devralanlar açısından farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. Haksız olarak harçların eksik ödenmiş olması durumunda, harcın geri alınmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

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