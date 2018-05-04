Konut inşaat harcamalarının payı artıyor

Türkiye İMSAD, inşaat sektörü ile ilgili bir araştırma yayınladı. Bu araştırmada 2018 yılı Şubat ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin 2017 yılı Şubat ayına göre yüzde 16,7 arttığı belirtildi.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜKSELDİ

İnşaat malzemeleri sanayisi alt sektörlerinde, Ocak-şubat dönemi üretim artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ KİREÇ VE ALÇI İMALATINDA

Yılın ilk 2 ayında en yüksek artış yüzde 77,5 ile kireç ve alçı imalatında gerçekleşti. Hazır beton üretimi yüzde 42,2, çimento üretimi ise yüzde 33,7 arttı. Seramik karoların üretimi yüzde 29,8, mermerlerin üretimi ise yüzde 20,5 arttı.