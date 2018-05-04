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Konut inşaat harcamalarının payı artıyor

İnşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi, şubat ayına göre yüzde 16,7'lik bir oranla arttı.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 11:27..
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Türkiye İMSAD, inşaat sektörü ile ilgili bir araştırma yayınladı. Bu araştırmada 2018 yılı Şubat ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin 2017 yılı Şubat ayına göre yüzde 16,7 arttığı belirtildi.

Konut inşaat harcamalarının payı artıyor

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜKSELDİ

İnşaat malzemeleri sanayisi alt sektörlerinde, Ocak-şubat dönemi üretim artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 yükseldi.

Konut inşaat harcamalarının payı artıyor

EN YÜKSEK ARTIŞ KİREÇ VE ALÇI İMALATINDA

Yılın ilk 2 ayında en yüksek artış yüzde 77,5 ile kireç ve alçı imalatında gerçekleşti. Hazır beton üretimi yüzde 42,2, çimento üretimi ise yüzde 33,7 arttı. Seramik karoların üretimi yüzde 29,8, mermerlerin üretimi ise yüzde 20,5 arttı.

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