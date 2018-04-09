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Kanal İstanbul güzergahındaki konutların fiyatı arttı

Kanal İstanbul'un geçeceği Küçükçekmece'de 3 yılda konut fiyatları yüzde 50 artış gösterdi.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 16:47..
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Türkiye'nin mega projesi Kanal İstanbul'un nihai güzergâhı Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak açıklanmıştı. Bu bölge artık yatırımcıları gözdesi konumunda. Konut fiyatları da projenin geçeceği yerlerde arttı hatta artmaya devam edecek.

FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI

Küçükçekmece'de satılık konut metrekare fiyatları 3 bin lirayı geçti. Böylece ilçedeki konut fiyatları 3 yılda yüzde 50 artış gösterdi.

Kanal İstanbul güzergahındaki konutların fiyatı arttı

METREKARE FİYATI 3 BİN LİRAYI GEÇTİ

Atakent'te ortalama konut metrekare fiyatı 2 bin 800 lira iken, 5 bin liraya kadar çıktı. 2015 yılında Cennet Mahallesi'nde konut metrekare fiyatları 1.500 lira iken, bugün 3 bin 600 lirayı buldu.

Kanal İstanbul güzergahındaki konutların fiyatı arttı

BÖLGEYE ULAŞIM KOLAY

TEM Otoyolu, E-5, Basın Ekspres, Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana ulaşım yollarına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yollarına yakınlığı sebebiyle bölgenin ilerki zamanlarda daha fazla talep alması bekleniyor. Bu nedenle de fiyatların biraz daha artması bekleniyor.

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