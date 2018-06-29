Konut kampanyası yarın sona eriyor

Konut sektörünü canlandırmak için önce hükümetin tapu harcı ve KDV oranları indirildi ardından da kamu bankaları konut kredi faizlerini düşürdü.

KAMPANYA 15 MAYIS TARİHİNDE BAŞLAMIŞTI

Konut faizlerinin düşürülmesiyle konutta da yüzde 20'lik bir indirim yapıldı. Birçok firmanın dahil olduğu 'konut kampanyası' ise 15 Mayıs tarihinden itibaren başlamıştı.

YARIN KAMPANYANIN SON GÜNÜ

15 Mayıs tarihinden itibaren başlayan kampanya 30 Haziran tarihinde son bulacak.

KAMPANYADAN SONRA KONUTLAR ZAMLANACAK

Gayrimenkulün önde gelen temsilcileri, kampanyanın sona ermesinden hemen sonra konutların zamlanacağının altını çizdi.