Konut kampanyasına ilgi arttı

Bankaların konutta uyguladığı yüzde 20'lik kampanya tüm hızıyla sürüyor. Kampanyaya ilgi gösteren yatırımcılar, projelerin satış ofislerine akın ediyor.

"STOKLAR AY SONUNDA TÜKENİR"

Firma temsilcileri yoğun taleple ilgili olarak, "Telefonlarımız kilitlendi. Günde 500 kişiye bilgi veriyoruz. Böyle giderse ay sonunda stoklar tükenir." diye konuştu.

"YAKLAŞIK YÜZDE 30'LUK İNDİRİM OLACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Nisan ayında konut satışlarında gerileme var ama gerileme banka kredili satışta. TÜİK verilerine göre nisan ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Bankanın aracı olmadığı konut satışları ise yüzde 5.7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Şimdi faizlerin düşmesi ve bizlerin yaptığı yüzde 20 indirim kampanyası ile pazar canlanacak. Yaklaşık yüzde 30'luk bir indirim olacak. Tablo tersine dönüyor. Sur Yapı olarak satış ofislerimize gelen talepten bunu çok net görüyoruz." dedi.