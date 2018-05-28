taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.685
USD
4,6532
EURO
5,4530
ALTIN
194,03
PETR
75,6400

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liralık gelir

30 gün sürecek konut kampanyasında hem firmalar, hem de yatırımcıların yüzü güldü.

DHA | 28.05.2018 - 10:26..
  1. Haberler
  2. Emlak

Konut sektörünü canlandırmak için hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) destek vererek 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

KAMPANYA 30 GÜN SÜRECEK

41 firmanın katılımıyla başlatılan kampanyada, ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek, kampanya 30 gün sürecek.

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liralık gelir

"YATIRIMCI DA HAREKETE GEÇTİ"

Ev satışlardan son derece memnun olduklarını söyleyen Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Halkımız kampanyayı algıladı. Yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, kredi faiz oranı da 0.98 oldu, tapu harcında ve KDV'deki indirimle beraber hepsi paket haline geldi. Bizi en çok memnun eden şey, yatırımcı kitle harekete geçti. Uzun zamandır faizler yüksek olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti." dedi.

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liralık gelir

"KAMPANYA UMDUĞUMUZDAN DA İYİ GİDİYOR"

Anadolu'dan da İstanbul'a talep aldıklarını aktaran Elmas, "Anadolu'daki projelerde satışlar daha hızlı oldu. Antalya, Denizli, Bursa, Kayseri, Ankara ve İzmir'de projeler yürüten firmalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz bu kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, 9 milyar liraya kadar da potansiyelimizin olduğunu söylemiştik. Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş. Son derece mutluyuz. Kampanya sürecinde, vatandaşlarımız da uygun fiyatla konut sahibi olacaklar." ifadelerini kullandı.

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liralık gelir

"FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM"

Kampanyayı duyup ilk evini almak için bir inşaat firmasının satış ofisine giden işletmeci Sait Çaydan da, "Fırsatı değerlendirmek için geldim. Ev fiyatlarında ciddi düşüş var. Almak istediğim ev 3+1, fiyatlar projeye göre değişiyor ama iyi geldi. Daha önce 350 bin liralık bir daire bakmıştım şu anda 280 bin liraya geriledi. Önceden aylık ödemesi, 2 bin 750 liraydı şimdi 2 bin oldu. İlk evimi alacağım, evliyim iki çocuğum var, onlar içinde yatırım olacak. İnşallah ikinci dairemizi de alırız." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

208
Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

676
Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

24
3. Havaalanı'nda sona doğru

3. Havaalanı'nda sona doğru

39
Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

81
HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

64
İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM