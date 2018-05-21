Konut kampanyasıyla 6 günde 2 bin konut satıldı

Geçtiğimiz haftalarda bankaların duyurduğu konutta kredi faiz kampanyası, tüm hızıyla sürüyor. Yatırımcıların ise ilgisi her gün artıyor.

1- 1,5 MİLYAR LİRA ARASI CİRO ELDE EDİLDİ

KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firmanın başlattığı 'yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim' kampanyasında 6 gün geride kaldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 6 günde 2 bin konut satıldığını ve satışlardan 1 - 1.5 milyar lira arası ciro elde edildiğini açıkladı.

RAKAMLAR ARTACAK

İlk hafta rakamları sonrası, kampanyaya başlarken belirledikleri 3 milyar liralık hacim hedefini de 8 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Durbakayım, bu rakamın gerçekleşeceğini düşündüklerinin altını çizdi.