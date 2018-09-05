Konut kampanyasıyla bir haftada rekor satış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen 'Türkiye için kazanç vakti' konut kampanyası ilk haftada herkesin yüzünü güldürdü.

SON GÜN 31 EKİM

Bugün (29 Ağustos) başlayan dev kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek. Türk ekonomisine önemli katkıda bulunması beklenen konut kampanyasıyla faiz oranı 0,98'e kadar çekildi.

1 HAFTADA 1500 KONUT SATILDI

Yapılan araştırmalar sonucunda 1 haftada satılan ev sayısının 1500'e ulaştığı açıklandı. Bu rakam ilk hafta için önemli bir rakam olarak göze çarpıyor.

Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Satış ofislerinde ciddi yoğunluk var. Özellikle orta gelirliye hitap eden projelerde satışlar daha hızlı. Sadece bizim projelerimizden 500 ev için kaparo aldık." dedi.

EMLAK KONUT'TAN 3 MİLYAR LİRALIK CİRO HEDEFİ

Bu kampanyayla birlikte Emlak Konut GYO ciro hedefini de açıkladı. Gedikli, "Çok yoğun ilgi ve talep var. Bu yüzden projeye dahil olan konutları 5 bine çıkarabiliriz. Kampanya sonunda Emlak Konut adına 3 milyar liralık ciro bekliyoruz." diye konuştu.