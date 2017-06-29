Konut kiralamasında yeni dönem başlıyor

Maliye Bakanlığı'nın ilgili sektörlere yönelik mevzuat düzenlemesiyle, önümüzdeki aydan itibaren araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar, kiralama hizmet bedellerini tutarı ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil edecek.

Söz konusu şirketler daha önce 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlardı. Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut kiralamalarında da kiraya verenlerin yapacakları tahsilatlar aynı şekilde banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

TUTAR SINIRLAMASI OLMAYACAK

Bu yolla yapılan kiralamalarda tutar sınırlaması olmayacak. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bakanlığın söz konusu düzenlemeleri kayıt dışılığı azaltmayı amaçlıyor.

"KANGREN OLMUŞ KONUYA DOĞRU DÜZENLEME"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, günübirlik konut kiralamalarına ilişkin düzenlemenin sektörü kayıt altına alma noktasında çok doğru bir uygulama olduğunu söyleyerek, "Konutların günübirlik kiraya verilmesi kangren olmuş bir konuydu, burada bir başıboşluk vardı ve düzenleme uzun süredir gündemdeydi. Bu kiralamaların kayıt altına alınması, hem konutların kime verildiğinin tespiti hem de verginin kayıt altına alınması noktasında çok önemli bir adım." diye konuştu.