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Konut kredi faizlerinde artış başladı

Kampanyayla önemli eşik değer olan yüzde 1'in altına çekilen konut kredilerinde aylık faiz oranları yükselerek yüzde 1,50 seviyesine ulaştı.

AA | 01.07.2018 - 17:14..
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Bu yılın nisan ayında yüzde 14,9 ile son 9 yılın zirvesine yükselen konut kredi faiz oranı, mayıs ve haziran ayında gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 13 sınırına kadar indi.

Konut kredi faizindeki düşüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli platformlarda faizlerin indirilmesi çağrısı başta olmak üzere tüketicilerin, gayrimenkul sektörü temsilcilerinin talebi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mayıs ayında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar etkili oldu.

YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKİLMİŞTİ

Son 6 aylık dönemde diğer kredi türleri arasında sadece konut kredi faiz oranlarında geri çekilme görüldü. Konut kredilerinde 10 Mayıs'ta başlatılan kampanyayla önemli eşik değeri olan yüzde 1'in altına çekildi.

Konut kredi faizlerinde artış başladı

ESKİ SEVİYELERE ULAŞABİLİR

Konut kredi kampanyası ise dün sona erdi. Konut kredi faizlerinin tekrar eski seviyelere ulaşması bekleniyor. Mayıs ayındaki kampanyaya katılım göstermeyen bazı bankalarda aylık konut kredi faizleri yüzde 1,27- 1,59 aralığında değişim gösteriyor.

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