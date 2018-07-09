Konut kredisinde tarihi rekor kırıldı

Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan '10 yıl vade, 0.98 faiz' kampanyası 30 Haziran'da sona erdi. Kampanyaya ait veriler ise ortaya çıkmaya başladı.

200 MİLYARI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 11 Mayıs'ta 194.4 milyar lira olan konut kredisi hacmi, kampanyanın bitmesinde bir gün önce 200.4 milyar liraya kadar yükseldi.

KONUT KREDİSİ HACMİ 1,2 MİLYAR DARALDI

Konut kredilerinde son 1 yılda yaşanan 20 milyar liralık artışın da tamamını kamu bankaları sırtladı. Son bir yılda özel bankaların konut kredisi hacmi 1.2 milyar lira daraldı.

KONUTLARDA DÜZENLEME YAPILACAK

Konut stoğunun erimesi için başlatılan kampanyada ise asıl öne çıkan ikinci el konut satışları oldu. İpotekli satışlarda da yüzde 35.6 olan düşüş yüzde 11.7'ye geriledi. Nisanda yüzde 11.1 azalan ikinci el satışları ise mayısta yüzde 1 arttı. Bu arada inşaat firmaları, sıfır konut satışlarının desteklenebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile görüşmeler yaparak yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Bu düzenleme kurumun rekabet şartlarını ihlal etmeyecek şekilde yeni bir düzenleme olacak.