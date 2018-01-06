Konut satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Herkesin isteği kendi evini satın alabilmek ve o evde güzel bir yaşam sürdürebilmek. Ancak ev satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok şey var.

EV SEÇENEKLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

Konut alırken en önemli konulardan bir tanesi bütçeyi belirlemek olacak. Bütçe belirlendikten sonra ev seçeneklerinizi gözden geçirin ve elemeler yapın.

Satın almayı planladığınız evin aracısını olup olmadığını iyi araştırın. Ayrıca evin krediye uygun olmasına da önem verin.

İPOTEK VE HACİZ KAYDINI ARAŞTIRIN

Evin ipotek ve haciz kaydını araştırırken ulaşım seçeneklerini ve sosyal alanlara yakınlığını da göz önünde bulundurun.

Apartman düzeni ve komşuluk ilişkilerini inceleyin. Satın alınması planlanan evde kiracı varsa kira sözleşmesi şartlarını değerlendirin.