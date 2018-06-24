Konut satışında İstanbul zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde mayıs ayı konut satışlarını araştırdı. Bu araştırmaya göre dünyanın güzel şehirlerinden biri olan İstanbul ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul; 20 bin 61 konut satışıyla yüzde 16,8'lık bir oranın da sahibi oldu. İstanbul'u, 11 bin 919 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 7 bin 028 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi.

HAKKARİ'DE KONUT SATIŞLARI DÜŞÜK

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 40 konut ile Bayburt ve 45 konut ile Şırnak oldu.