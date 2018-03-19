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Konut satışları bir önceki yıla göre arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan raporda konut satışlarının Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttığı belirtildi.

AA | 19.03.2018 - 10:17..
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Merkez Bankası "2017 Konut Fiyat Endeksi Değerlendirme Raporu"nu açıkladı. Rapora göre 2017 yılında, konut alımlarını teşvik amacıyla getirilen yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm projeleri ile diğer büyük projelerin sağladığı avantajlar ve yabancı yatırımcı ilgisi konut satışlarında canlılığın devam etmesini sağladı. Ancak konut fiyatlarındaki nominal artış hızı yavaşlarken, reel olarak fiyatlarda gerileme oldu.

Konut satışları bir önceki yıla göre arttı

KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 5'LİK ARTIŞ

Konut satışları Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Bununla birlikte, konut kredisi faiz oranlarında görülen artışa rağmen, Türkiye genelinde ipotekli konut satış adedi ve ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı bir önceki yıla göre sınırlı da olsa yükseldi.

İpotekli satışlar başta İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler olmak üzere bazı illerde geriledi. Yapı kullanım izni ve ilk el satış adetleri bir önceki yıla göre artarken, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da yapı kullanım izinlerinin ilk el konut satış adedinden daha yüksek olduğu gözlendi.

Konut satışları bir önceki yıla göre arttı

"İSTANBUL'DA KONUT YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ KISALDI"

Rapora göre Türkiye genelinde, HKFE yıllık artış oranı kira artış oranından daha yüksek gerçekleşti. Bununla birlikte, İstanbul'da konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama nedeniyle, konut yatırımlarının geri dönüş süreleri kısaldı.

İzmir'de ise göç ve benzeri demografik değişiklikler, kentsel dönüşüm, markalı konut projeleri, büyük altyapı projeleri, konut fiyatlarındaki artışın hız kazanmasına neden oldu ve konut yatırımlarının geri dönüş süreleri arttı.

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