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Konut satışlarında rekor kırılacak

Türkiye'de 2016 yılı sonundakonut satışının 1 milyon 300 bini bulması bekleniyor.

23.12.2016 - 15:25
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Konut satışlarında rekor kırılacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artış gösterdi. Böylece konut satışları 132 bin 655 oldu.

Konut satışlarında rekor kırılacak

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE

İstanbul, 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip olan şehirlerden oldu. İpotekli satışlarda 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sırayı İstanbul alırken, toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,8 ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında rekor kırılacak

SATIŞ RAKAMI 1 MİLYONU AŞTI

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ilk 11 ayında satış rakamının 1 milyon 198 bini aştığını belirterek, aralık ayından da umutlu olduklarını söyledi.

Konut satışlarında rekor kırılacak

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