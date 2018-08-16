Konut satışlarındaki artış sevindirdi

Konut satışlarının normalde yaz aylarında yavaşlamasına rağmen temmuzda yüzde 6,9'luk artışla 124 bine yakın konut satıldığını belirten sektör temsilcileri, bu gelişmenin "sevindirici ve sürpriz" olduğunu, her şeye rağmen vatandaşın ev almaktan ve konuta yatırım yapmaktan vazgeçmediğini belirtiyor.

TÜİK istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9'luk artışla 123 bin 878'e yükseldi. Ayrıca bir önceki aya göre konut satışları yüzde 3,6 yükseldi. Yaz dönemi ve faizlerin yüksek seyretmesine rağmen bu satıştaki sektörde büyük sevinçle karşılandı.

FİRMALARIN KAMPANYALARI ETKİLİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, "Konut satışlarında ve inşaatta durağan olan temmuz ayında yaşanan yüzde 6,9'luk artış biraz sürpriz oldu ama gerçekten çok önemli bir gelişme. Firmaların kampanyalarının bu satış artışında etkisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İpotekli satışta yüzde 21,2'lik bir azalış yaşanırken, diğer konut satışlarında ise yüzde 20,9'luk artış gerçekleştiğini dile getiren Tavukçuoğlu, bu durumun faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

"EYLÜL AYINDA SATIŞLARDA SIÇRAMA BEKLİYORUZ"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Temmuzda ipotekli satışlardaki yüzde 21 oranındaki gerileme faizlerin tekrar artmasının sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Geçen senenin aynı dönemine göre gerçekleşen yüzde 6,9 oranındaki artış ise geçen yılın aynı dönemindeki satışların dönemselliğe bağlı olarak olması gerektiğinden daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Faizlerin tekrar artması ve bayram tatili nedeniyle ağustosta düşüş bekliyoruz ancak eylül ayı ile birlikte konut satışlarında büyük bir sıçrama bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde ve Emlak Konut GYO önderliğinde başlayacak kampanya, dip yapan ağustos ayı satışlarını katlayacaktır diye düşünüyoruz." dedi.