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Konut sektöründe fiyatlar tekrar artacak

İnşaatın önde gelenleri; 2018 yılında konut fiyatlarında artış yaşanacağını belirtti.

İHA | 10.01.2018 - 10:39..
  1. Haberler
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Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün en seçkin buluşmalarından biri sayılan 6. İnşaat ve Konut Konferansı, dün 300'e aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşti.

KONUT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRMEYCEK

Düzenlenen konferansta bu yıl da sektöre orta ve uzun vadeli çözüme dönük perspektif çizen vizyoner konuşmacılar yer aldı. Gayrimenkul sektörünü değerlendiren konuşmacılar, 2018 yılında beklentilerinden bahsetti.

Konferans öncesi konut sektöründe son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşlerini değerlendiren Oktay Öz, bu düşüşün ilerleyen zamanlarda devam etmeyeceğini ifade etti.

Sebep olarak da inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artışı gösteren Öz, “Bu düşüşün sürdürülebilir olması mümkün değil. Çünkü maliyetler devamlı artıyor. Demir ve beton fiyatları çok arttı. Bunun yanı sıra da piyasalarda bir daralma oldu. Son zamanlarda talihsiz süreçlerden geçtik. Bu yüzden maliyetler bu kadar yükseliyor. Bazı bölgelerde örneğin Esenyurt, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa, Güngören ve Bayrampaşa gibi birçok semtte kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde başladı. Bu yüzden bu noktada arz talep noktasında bir şaşma oldu. Maliyetler yükseldi ama arz fazlası vardı talep de düşme olunca mecburen fiyatlarda gerileme oldu. Aslında bu fiyatlardaki gerileme kardan değil mecburiyetten. Fakat bu devam etmeyecektir. Muhtemelen 2018 yılı içerisinde dengeyi bulduktan sonra fiyatlar yukarı doğru devam edecektir." diye konuştu.

Konut sektöründe fiyatlar tekrar artacak

"KENTSEL DÖNÜŞÜM DEPREM İÇİN ŞART"

Aynı zamanda konferansta yapmış olduğu panelde deprem konusunu da değinen Jeoloji Mühendisi Oktay Öz kentsel dönüşümün deprem için de zorunluluk olarak kabul edilmesi gerektiğine değinerek, “İstanbul bir deprem gerçeği ile birlikte yaşıyor. Bu yüzden en acil şekilde kentsel dönüşümü hız kesmeden devam etmesi ve İstanbul’u depreme hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu noktada, hükumete, belediyelere biz yatırımcılara ve en önemlisi de halkımıza büyük görev düşüyor. Toplumun bu noktada bilinçlendirilmesi ve evlerin yenilenmesi lazım. Çünkü yeni yapılan evler deprem yönetmenliğine uyduğu takdirde gayet güvenilir oluyor. Sonuçta ölümlere sebep olan depremler değil yapılardır. Bu yüzden elimizi kentsel dönüşüm noktasında hızlı tutmalıyız.” şeklinde konuştu.

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