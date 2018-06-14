Konut yatırımında 5 büyük şehirdeki cazip noktalar

Türkiye’nin 5 büyük ili İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’nın en cazip yatırım bölgeleri, son dört yıllık değer artışı oranları ve ortalama konut fiyatları araştırıldı. En büyük beş şehirdeki konut fiyatlarına bakıldığında son dört yılda en yüksek artışın yüzde 73 ile İzmir‘de olduğu görülüyor.

İSTANBUL'DA SON 4 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 48

İstanbul'da son 1 yılda konutların yüzde 10 oranında, 4 yılda ise yüzde 48 oranında artış gösterdiği belirtildi. Son 1 yılda konutların en fazla değer kazandığı bölgeler sırasıyla Sultangazi, Zeytinburnu, Silivri, Bayrampaşa ve Bağcılar olduğunu belirten yetkililer, “Sultangazi’de artış yüzde 15, metrekare fiyatı 2 bin 550 TL, Zeytinburnu’nda artış yüzde 14, metrekare fiyatı 3 bin 820 TL, Silivri’de artış yüzde 13, metrekare fiyatı 2 bin 280 TL, Bayrampaşa’da artış yüzde 11, metrekare fiyatı 3 bin 450 TL, Bağcılar’da artış yüzde 10, metrekare fiyatı 2 bin 950 TL.“ dedi.

ANKARA'DA SON 4 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 31

Ankara’da konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçelerin sırasıyla Beypazarı, Etimesgut, Çubuk, Altındağ ve Pursaklar olarak göze çarpıyor. Beypazarı’nda artış yüzde 22, metrekare fiyatı bin 385 TL, Etimesgut’ta artış yüzde 16, metrekare fiyatı bin 910 TL, Çubuk’ta artış yüzde 15, metrekare fiyatı bin 110 TL, Altındağ’da artış yüzde 14, metrekare fiyatı bin 507 TL, Pursaklar’da artış yüzde 14, metrekare fiyatı bin 557 TL olarak belirlendi.

İZMİR'DE SON 4 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 73

Verilere göre kentsel dönüşümün yoğun olarak yaşandığı İzmir’de son bir yıllık konut fiyatı artışının yüzde 20, 4 yıllık fiyat artışının ise yüzde 73 seviyesinde oldu. İzmir’de konut fiyatları en fazla artan ilçeler sırasıyla Urla, Tire, Aliağa, Güzelbahçe ve Çeşme. Urla’da son 1 yıllık konut fiyat artışı yüzde 31, ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 380 TL, Tire’de ve Aliağa’da 1 yıllık konut fiyat artışı yüzde 29, ortalama verilerle Tire’de metrekare satış fiyatı 2 bin 9 TL, Aliağa’da 2 bin 251 TL, Güzelbahçe’de fiyat artışı yüzde 28, ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 410 TL, Çeşme’de fiyat artışı yüzde 27, ortalama metrekare satış fiyatı 7 bin 917 TL. İzmir’de artışta uluslararası ve Türk şirketlerin son dönemlerdeki projelerinde de etkisi bulunuyor.

ADANA'DA SON 4 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 45

Adana'nın Kozan ilçesinde artış yüzde 29, metrekare satış fiyatı bin 174 TL, Pozantı’da artış yüzde 20, metrekare satış fiyatı bin 236 TL, Yumurtalık ve Ceyhan’da artış yüzde 16, Yumurtalık’ta metrekare satış fiyatı bin 399 TL, Ceyhan’da ise bin 295 TL, Yüreğir’de artış yüzde 13, metrekare satış fiyatı bin 463 TL oldu.

BURSA'DA SON 4 YILLIK ARTIŞ YÜZDE 68

Bursa’nın Karacabey ilçesinde artış yüzde 40, metrekare fiyatı bin 670 TL, Mustafakemalpaşa’da artış yüzde 37, metrekare fiyatı bin 265 TL; Yenişehir’de artış yüzde 27, metrekare fiyatı bin 348 TL, Yıldırım’da artış yüzde 26, metrekare fiyatı bin 816 TL, İnegöl’de artış yüzde 25, metrekare fiyatı bin 528 TL olarak belirlendi.