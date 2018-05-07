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Konut yatırımında Türkiye zirvede

Konut fiyatları artsa da Türkiye konut yatırımcısına kazandırdı.

İHA | 07.05.2018 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Emlak

Konut fiyatları ve gayrimenkul başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. Yapılan incelemeye göre, geçtiğimiz yıl gayrimenkul başlığı altında 63 bin 923 haber çıkışı tespit edildi.

39 ÜLKE BAZ ALINDI

Araştırma, son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan yüksek büyüme performansını ortaya koyarken, verilerin 2010 ile 2017 arasında 39 ülke baz alınarak oluşturulduğu görüldü.

7 yıllık dönemde OECD ülkelerindeki ortalama fiyat artışının yüzde 24,7 seviyesinde gerçekleştiği belirlenirken, Euro bölgesinde ise bu artış yüzde 6,7 oldu. Araştırmaya konu olan dönemde, Türkiye’de konut satış fiyatlarında yaşanan artışın yüzde 106,8 olduğu esas alındığında, konut fiyat artışında OECD’yi 4’e, Euro Bölgesi’ni ise 16’ya katladığımız saptandı.

Konut yatırımında Türkiye zirvede

KİRALIK KONUTLARDA ESTONYA İLK SIRADA

Bunun yanı sıra 39 ülke arasında kiralık konut fiyatlarına bakıldığında, yüzde 123,1 artış göstererek Estonya’nın birinci sıraya oturduğu görüldü. İkinci sırada da yüzde 75,6 ile Litvanya yer alırken, Türkiye 58,5’lik artışla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Raporda yer alan 39 ülkeden 34’ünde konut fiyatlarının artış göstermesi dikkat çekerken, sadece 5 ülkede konut fiyatlarının gerilediği tespit edildi.

Konut fiyatının en fazla düşüş gösterdiği ülke de yüzde 37,3 ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ın ardından fiyatlarda düşüş gösteren diğer ülkeler; yüzde 17,4 ile İspanya, yüzde 15 ile İtalya, yüzde 11,5 ile Rusya ve yüzde 4,8 ile Slovenya şeklinde belirlendi.

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