taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.129
USD
4,0103
EURO
4,9429
ALTIN
171,16
PETR
68,9500

Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 41.3 kuruş ödendi

TÜİK verilerine göre, tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 41.3 kuruş ödeme gerçekleştirdi.

DHA | 29.03.2018 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Emlak

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2017 yılı II. döneminde (1 Temmuz - 31 Aralık) en küçük tüketim aralığı olan 1,000 kWh’in altında ortalama 41.3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15,000 kWh ve üstünde ise ortalama 40.8 kuruş ödedi.

ELEKTRİK İÇİN 26,3 KURUŞ ÖDENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II. Dönem: Temmuz - Aralık, 2017” verilerine göre sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 26.3 kuruş ödendi.

Sanayide 2017 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh  elektrik  için  ortalama 31.1 kuruş, en büyük tüketim aralığı  olan 150,000 MWh üstündekiler ise ortalama 23.3 kuruş ödedi.

KONUTTA 1 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN 112,2 KURUŞ

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 112.2 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2017 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 113.5 kuruş, 522-5,219 metreküp aralığında ortalama 111.5 kuruş, 5,219 metreküp ve üstünde ise ortalama 111.7 kuruş ödedi.

SANAYİDE 1 METREKÜP DOĞLAGAZ İÇİN 90,6 KURUŞ

Sanayide 2017 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26,094 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 88.2 kuruş ödedi.

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB’nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre değerlendiriliyor. Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılmaktadır.

Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 41.3 kuruş ödendi

Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 41.3 kuruş ödendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tamamı kilden yapılmış ev: Casa Terracota
Kolombiya’nın Boyacá bölgesinde bulunan Casa Terracota adlı bu ev, tamamen kilden yapılmış ve yaşanabilir iki katlı bir kır evi...
Konut devlet katkısı yüzde 25 oldu
Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkartıldı.
İzmit Belediyesi mülkiyetlerini kiraya verdi
İzmit Belediyesi mülkiyetindeki birçok alanı ihaleye çıkardı.
300 bin dolara konut alan Türk vatandaşı olabilecek
Yabancılardan vatandaşlık hakkı için istenilen 1 milyon dolarlık konut alım şartı, yapılan yeni düzenleme ile 300 bin dolara inecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

13
Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

14
Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

10
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

31
Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

36
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

40
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM