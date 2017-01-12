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Konutların özgeçmişi öğrenilebilecek

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde Türkiye'deki konut piyasasında yeni bir döneme girilecek.

Haber Merkezi | 12.01.2017 - 09:23
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Türkiye konut piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yeni bir döneme girmek için çalışmalara başladı.

Yapılan iki farklı çalışmayla hem konut kaliteleri artırılacak, hem de ev alacak olan vatandaşların yanlış tercih yapmaları önlenecek.

81 İLE ÇİP SİSTEMİ

Hükümet, 2 yıldır Afyonkarahisar, Karaman ve Düzce'de pilot olarak uygulanana çipli beton sistemini 2017 ilk çeyreğinde 81 ile yaygınlaştıracak. Sistemin yaygınlaşması ile kalitesiz beton kullanımına kesinlikle geçit verilmeyecek. Sabah'ın haberine göre, Yapı Denetim Sistemi (YDS) kapsamında yapılan çalışma ile çip sistemine geçişle birlikte inşaatlarda kullanılan betona ilişkin tüm bilgilere erişme imkânı da olacak.

Hükümet bir başka çalışmayla ise konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak. Vatandaş ev satın almak istediğinde 'e-devlet'e konutun ada-parsel numarasını girerek her türlü bilgiye ulaşabilecek. Sistemle evlerin yaşı, inşaat safhasında çekilmiş fotoğrafları, müteahhidi, beton numunesi sonuçları yer alacak.

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