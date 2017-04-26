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Konutta 2+1 daire talebi artıyor

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Torun, Türkiye genelinde 2 artı 1'e olan talebin arttığını belirtti.

26.04.2017 - 13:15
  1. Haberler
  2. Emlak

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun yaptığı açıklamada, Türkiye'de, 10 yıl vadeli konut satışlarının, 20 yıl vadeli olanlara kıyasla daha fazla tercih edildiğini, tüketicilerin borçlarını daha erken ödeme anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Konutta 2+1 daire talebi artıyor

"2 ARTI 1'E TALEP ARTTI"

Torun, 2 artı 1'e olan talebin arttığını belirterek, "1 artı 1'e olan talep giderek azalıyor. Niye? Çünkü, bir ara çok fazla yapıldı, arz fazlası, doygunluk söz konusu oldu. Bir de aile yaşamı için minimum 2 artı 1 olması gerekiyor. Onun için aile dediğin 2 artı 1'den başlıyor. 2 artı 1, hem 1 artı 1'in hem 3 artı 1'in yerini alıyor. Yani 3 artı 1'e gücü yetmeyen 2 artı 1 alıyor ya da satın alma gücü olan 1 artı 1 yerine 2 artı 1 alarak en azından alternatifini zenginleştirmiş oluyor. Yani 'Kiraya verirken en azından bir aileye veririm.' diyor." dedi.

Konutta 2+1 daire talebi artıyor

"GAYRİMENKUL HER ZAMAN KARLIDIR"

Gayrimenkulün, değer kaybetmeyen yatırım araçlardan biri olduğuna işaret eden Torun, "Zaten sektör karlılığı çok düşük olarak çalışıyor. Kar marjı dışarıdan görüldüğü kadar çok yüksek değil gayrimenkul sektörünün. 'Dışı seni içi beni yakar' hesabı, dışarıdan öyle görünüyor ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü rekabet var, herkes geliştiricilik, inşaat yapma ve pazarlamayı birleştirerek bir karlılığı yakalıyor o da yüzde 10-15 arası bir karlılık var. Bu da fiyatların düşmeyeceğini, dolayısıyla bunu alanın kazançlı olacağını gösteren bir kriter. Yani şöyle bir algı olmamalı; 'Kampanyalar filan yapılıyor, yarın fiyatlar daha da düşer', öyle bir şey yok, söz konusu değil. Çünkü artık maliyetler de bir taraftan yükseliyor. Onun için alan her zaman gayrimenkulde karlıdır." diye konuştu.

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