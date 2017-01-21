Konutta amortisman süresi uzadı

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2016'da bir önceki aya göre yüzde 0.33 oranında azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.43 oranında arttı. Bu durumda bin liralık kira bin 74 liraya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.81 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.11 oranında artış gerçekleşti.

4 AYLIK ARTIŞ

Konut satış fiyatındaki artış ile konut kira fiyatlarındaki artışın amortisman süresine yansıması ise 4 aylık artış olarak gözlendi.

EVİN DEĞERİ 250 AYDA GERİ ALINABİLİR

2015 yılında 250 bin liralık eve sahip olan kişi evden aylık bin lira kira alıp evin değerini 250 ayda geri alabilirken, 2016 yılında aynı evi daha pahalıya alan bir başka vatandaş mevcut kira artışı ile eve ödediği parayı bir yıl önce satın alana göre 4 ay daha fazla bekleyerek elde edebilecek.