İstanbul Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken ortaya bir de çantacılar çıktı.

"MÜTEAHHİTLER İÇİN KRİTER YOK"

Bağdat Caddesi'nde bazı inşaatlar bitti, bazıları halen devam ediyor. AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, parası olmadan bu işe girenlerin yapılacak satış sonrasında elde ettiği sermaye ile inşaatları bitirmeyi planladıklarını açıkladı. Ancak bazı inşaatçıların bu planı tutmadı, konut satışları ise azaldı.

Tavukçuoğlu, "Ülkemizde müteahhitler için kriter yok. Herkes, elinde para olan 'ben inşaat yapayım, satayım, para kazanayım' diyor. Arsa sahiplerine de değerinin üstünde pay verildi." dedi.

Konutta 'çantacı' dönemi başladı VİDEO

KONUTTA 'ÇANTACILAR' DÖNEMİ BAŞLIYOR

'Çantacı'lara da değinen Tavukçuoğlu, "Çantacılar elinde parası olup 'bu daire 1 milyon olur mu?' diyen kişiler kastediliyor." diye konuştu.

Kısacası 'çantacılar' daireyi ederinden daha az paraya alanlara verilen bir isim olarak biliniyor. Eğer süreç bu şekilde devam ederse sektörde 'çantacılar'ın sayısı daha da artacak.