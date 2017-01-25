Konutta cayma hakkı sektörde olumlu karşılandı

KHK kapsamında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeye göre, ön ödemeli konut satışlarında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı bulunduğu açıklanmıştı.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarla sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 ay için sözleşme bedelinin yüzde 2'sine, 3-6 ay için yüzde 4'üne, 6-12 ay için yüzde 6'sına ve 12-24 ay için de yüzde 8'ine kadar tazminat ödenmesini isteyebilecek.

"KUR ARTIŞI MÜTEAHHİDİ RİSKE SOKUYOR"

Yapılan bu düzenlemeye sektörden olumlu tepkiler geldi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu birçok konutun dövizle satıldığı düşünüldüğünde cayma hakkı süresinin uzun olduğunu ifade etti. Tellioğlu, "Sözleşme imzalandığında belli bir döviz karşılığında taraflar anlaşıyor, ancak tüketici bir yıl sonra cayma hakkını kullandığında bir yıllık sürede oluşan kur artışı müteahhidi riske sokuyor. Cayma tazminatları da oluşan bu riski karşılamaya yetmiyor. Dolayısıyla cayma hakkı için belirlenen azami 24 aylık süreyi uzun bir süre olarak görüyoruz." dedi.

"SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ GÖRMESİ AÇISINDAN YARARLI"

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkanı Ali Taylan, "Düzenleme, sektörün önünü görmesi açısından yararlı olmuştur. Sonuç olarak müteahhitler aldıkları parayı çimentocuya, demirciye ya da yeni yatırımlara bağlıyor. Bu anlamda müteahhitler için geri ödeme süresinin uzatılması sektördeki aktörleri rahatlatacaktır." diye konuştu.

