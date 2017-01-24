Konutta cayma hakkı sınırlandırıldı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ön ödemeli konut satışına yönelik önemli bazı değişiklikler yapıldı. Ön ödemeli satışlarda tüketiciye konut teslimine kadar tanınan cayma hakkı, 24 ayla sınırlandırıldı. Bu durumda satıcı, tüketiciden masrafları ve kademeli olarak sözleşme bedelinin yüzde 8’ine varan tutarı tahsil edebilecek.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan 684 sayılı KHK ile Tüketici Kanunu’nun ön ödemeli konut satışına ilişkin hükümleri değiştirildi. Ön ödemeli konut satışında, tüketicinin teslim tarihine kadar sahip olduğu cayma hakkı, 24 ayla sınırlandırıldı. Vazgeçen tüketiciden alınabilecek masraflar ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar olan tazminat tutarı da kademeli olarak artırıldı.

SÜRE UZADIKÇA TAZMİNAT ARTACAK

Yeni düzenleme ile satıcı, alıcıdan ilk 3 ayda vazgeçmesi halinde, konutun satış sözleşmesi ile oluşan vergi harç gibi masrafları ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar tazminat talep edebilecek.

ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNE ÇIKARILDI

Tazminat oranı, 3-6 ay içinde sözleşmeden dönülmesi halinde yüzde 4, 6-12 ay arasında vazgeçilirse yüzde 6, 12-24 ay arasında vazgeçilmesi halinde yüzde 8’e kadar çıkacak.

Tüketiciye iade edilecek tutarlar için tanınan 90 günlük ödeme süresi de 180 güne çıkarıldı. Düzenlemenin, konut sektörü tarafından talep edildiği öğrenilirken, sektörün son dönemde döviz kurundaki artış sonrasında cayma hakkını kullanan tüketici sayısının artması nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.