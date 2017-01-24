taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.237
USD
3,7889
EURO
4,0675
ALTIN
147,70
PETR
55,2000

Konutta cayma hakkı sınırlandırıldı

Ön ödemeli satışlarda tüketiciye konut teslimine kadar tanınan cayma hakkına sınır konuldu.

24.01.2017 - 15:43
  1. Haberler
  2. Emlak

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ön ödemeli konut satışına yönelik önemli bazı değişiklikler yapıldı. Ön ödemeli satışlarda tüketiciye konut teslimine kadar tanınan cayma hakkı, 24 ayla sınırlandırıldı. Bu durumda satıcı, tüketiciden masrafları ve kademeli olarak sözleşme bedelinin yüzde 8’ine varan tutarı tahsil edebilecek.

Konutta cayma hakkı sınırlandırıldı

Resmi Gazete’de dün yayımlanan 684 sayılı KHK ile Tüketici Kanunu’nun ön ödemeli konut satışına ilişkin hükümleri değiştirildi. Ön ödemeli konut satışında, tüketicinin teslim tarihine kadar sahip olduğu cayma hakkı, 24 ayla sınırlandırıldı. Vazgeçen tüketiciden alınabilecek masraflar ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar olan tazminat tutarı da kademeli olarak artırıldı.

SÜRE UZADIKÇA TAZMİNAT ARTACAK

Yeni düzenleme ile satıcı, alıcıdan ilk 3 ayda vazgeçmesi halinde, konutun satış sözleşmesi ile oluşan vergi harç gibi masrafları ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar tazminat talep edebilecek.

Konutta cayma hakkı sınırlandırıldı

ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNE ÇIKARILDI

Tazminat oranı, 3-6 ay içinde sözleşmeden dönülmesi halinde yüzde 4, 6-12 ay arasında vazgeçilirse yüzde 6, 12-24 ay arasında vazgeçilmesi halinde yüzde 8’e kadar çıkacak.

Tüketiciye iade edilecek tutarlar için tanınan 90 günlük ödeme süresi de 180 güne çıkarıldı. Düzenlemenin, konut sektörü tarafından talep edildiği öğrenilirken, sektörün son dönemde döviz kurundaki artış sonrasında cayma hakkını kullanan tüketici sayısının artması nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

60
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

105
Merkez Bankası'nın faiz kararı

Merkez Bankası'nın faiz kararı

159
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

351
Sevgilisine kızıp 65 kilo verdi

Sevgilisine kızıp 65 kilo verdi

84
Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap

35
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM