Konutta dev indirim

"TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ"

Türkiye için Kazanç Vakti! Gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenledi. Toplantıda emlak sektörünün öncüleri de yer aldı.

Bakan Kurum'un konuşmasından satırbaşları;

TÜM İNŞAAT ŞİRKETLERİNDEN YÜZDE 10'LUK İNDİRİM

Kampanyayla ilgili detayları veren Kurum, "Kampanyanın özü şu; Konut projelerinde yüzde 10 indirim yapılacak. Minimum peşinat alınacak. Minimum olarak da yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu.

Konut projelerinde yüzde 10 indirim yapılacak VİDEO

ALTIN VE DÖVİZDEKİ ARTIŞ KONUT FİYATINA YANSIYACAK

Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil.

120 AY İÇİN 0,98'LİK FAİZ ORANI

120 ay için 0,98'lik faiz oranı ile kredelendirilecek. Yüzde 84 vade farkına denk geliyor. Bu çok büyük fedakarlık. 'Dairemin borcunu kapatmak istiyorum' diyenlere de satış ofislerinde kolaylık sağlanacak.

"DAİRE KONUSUNDA FİYAT LİMİTİ YOK"

(Daire fiyatlarına ilişkin) Hiçbir sınırlama yok. Ancak şunun takibini yapacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Kampanya başladı fiyat arttıralım, satıldı fiyat arttıralım söz konusu değil, bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse bu şartlar ve fiyatlarda yükleyicilerimiz bunu gerçekleştirecekler ve bunun takibini de Bakanlık olarak biz yapacağız. Daire konusunda bir fiyat limiti de yok.



"BUGÜN SEKTÖR İÇİN FEDAKARLIK GÜNÜ"

Sektörümüz daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösteriyor. Vatandaşların da gayrimenkulun gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR"

Bu milli seferberliktir. Seferberlik birilerini rahatsız ediyor ve etmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı'mızın da söylediği gibi '100 Günlük Eylem Planı'nı hazırladık. Aynı azimle projelerimize devam ediyoruz. Kuşatmalar olacaktır. Ancak duruşumuzdan taviz vermedikçe bir sorun yok. Gayrimenkul sektörü her safhada üstüne düşeni yapıyor.

HIZLI ADIMLAR ATILIYOR

Daha önce de açıkladık, Amerikan menşeyli ürünlerin kullanılmayacağı, Emlak Bankası için çalışmalar yapıldığını belirtmiştik. Açıkçası bunlar için hızlı adımlarımız var.

BORCUNU ÖDEYENE YÜZDE 24'LÜK İNDİRİM FIRSATI

Borcunu ödeyene yüzde 24'lük bir indirim kampanyası yaptık. Bu da devletimizin bir fedakarlığı diye düşünüyorum.

KAMPANYA 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYIP 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar sürecek. Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı.

KAMPANYA 100 BİN KONUTU İÇERİYOR

Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz." diye konuştu.