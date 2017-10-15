Konutta en karlı yatırım 1+1 dairede

Endeksa'nın "İstanbul'da Konut Tipine Göre Geri Dönüş Süreleri" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul genelinde konutun ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 325 lira. Ortalama kiranın 2 bin 215 lira olduğu İstanbul'da konut yatırımının geri dönüş süresi ise ortalama 20 yıl.

Şehir genelinde konut amortisman süresi en yüksek olan ilçe 32 yıl ile Bakırköy olurken, onu 31 yıl ile Sarıyer izliyor. İstanbul'da konut yatırımının en kısa olduğu ilçelerin başında ise 17 yıl ile Bağcılar, 18 yıl ile Zeytinburnu geliyor. Bu iki ilçeyi 19 yıl ile Esenyurt, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Kağıthane izliyor.

KARLI YATIRIMDA 1+1'LER ÖNDE

İstanbul genelindeki farklı konut tipleri değerlendirildiğinde ise 1+1'ler en karlı yatırım olarak öne çıkıyor. Ortalama büyüklüğü 68 metrekare, kira ücreti 1580 lira olan 1+1'lerde amortisman süresi 18 yıl.

Metrekare satış fiyatı 3 bin 600 lira, aylık kirası 2 bin 215 lira olan 2+1'lerde geri dönüş süresi ise 19 yıla çıkıyor. Ortalama amortisman süresi 23 yıl olan 3+1'lerin aylık kirası 2 bin 350, 4+1'lerinki ise 5 bin 640 TL şeklinde gerçekleşiyor. Araştırmaya göre 3+1'ler ortalama 130 metrekare, 4+1'ler ise 185 metrekare büyüklüğünde.

EN KARLI 1+1 SULTANGAZİ'DE

İstanbul genelindeki 1+1'ler ilçe bazında değerlendirildiğinde ise ortaya daha çarpıcı veriler çıkıyor. Bu alanda 1+1'lerin en hızlı dönüşünün olduğu ilçe 11 yıl ile Sultangazi olarak göze çarpıyor.

Bu ilçede 1+1 konutların metrekare satış fiyatları 2 bin 275 TL, kiraları 1200 TL şeklinde. Sultangazi'den sonra 1+1 konut yatırımlarının en kısa sürede geri dönüş sağladığı ilçeler 13 yıl ile Bahçelievler, 14 yıl ile Esenler ve Güngören şeklinde sıralanıyor.

BEYKOZ'UN AMORTİSMAN SÜRESİ 35 YIL

İlçeler arasında 1+1 dairelerde en uzun amortisman süresi ise 35 yıl ile Beykoz. Bu ilçede 1+1 konutların ortalama metrekare fiyatı 8 bin 775 lira, aylık ortalama kirası ise 1765 TL. Bu alanda Beykoz'u 27 yıl ile Üsküdar, 25 yıl ile Sarıyer takip ediyor.