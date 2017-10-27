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Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt

İstanbul'da en yaşlı ilçelerin başında 26 yıl ile Fatih gelirken, Fatih'i 25 yıl ile Adalar, 24 yıl ile Beyoğlu takip ediyor.

27.10.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Emlak

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın yaptığı araştırmaya göre, İstanbul'da konutta en yaşlı ilçelerin başında 26 yıl ortalama ile Fatih gelirken, Esenyurt ve Sancaktepe'de bu rakam 4 seneye kadar düşüyor.

Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt

EN YAŞLI İLÇE FATİH

"İstanbul'da Ortalama Konut Yaşları" başlıklı araştırmaya göre, İstanbul genelinde ortalama konut yaşı 12 olarak tespit edilirken, en yaşlı evlerin bulunduğu ilçelerin başında ortalama 26 yıl ile Fatih geliyor. Onu bu alanda 25 yıl ile Adalar, 24 yıl ile Beyoğlu, 21 yıl ile Güngören izliyor.

İlk dört ilçenin ardından, konut yaşı en yüksek ilçeler sıralamasında 20 yıl ile Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy, 17 yıl ile Üsküdar ve Şişli, 16 yıl ile Bahçelievler, 14 yıl ile Zeytinburnu ve 13 yıl ile Avcılar takip ediyor.

Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt

EN GENÇ ESENYURT VE SANCAKTEPE

En genç konutların bulunduğu yerleşim yerlerinin başında ortalama 4 yıl ile Esenyurt ve Sancaktepe gelirken, yaş ortalaması Arnavutköy, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Tuzla'da 6 yıla, Eyüp, Başakşehir ve Ümraniye'de 7 yıla, Pendik, Beylikdüzü ve Kağıthane'de 8 yıla, Sultangazi, Küçükçekmece ve Ataşehir'de 9 yıla, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Çatalca'da 10 yıla, Sarıyer, Büyükçekmece, Esenler, Şile ve Kartal'da 11 yıla çıkıyor.

Maltepe, Bayrampaşa, Beykoz ve Silivri'de ise ortalama konut yaşları il genelinde olduğu gibi 12 yıl.

Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt

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