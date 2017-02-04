Konutta fiyatlar düşüyor

Eski uygulamada 500 liraya kadar olan arsalarda yüzde 1, bin liraya kadar olan arsalarda yüzde 8 ve bin lira üzerinde yüzde 18 KDV uygulanıyordu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Ocak 2017’den itibaren konutta KDV rayiç değeri bin liraya kadar olan arsalar için yüzde 1, 2 bin liraya kadar olan arsalar için yüzde 8, 2 bin lira ve üzeri için yüzde 18 oldu.

KDV DÜZENLEMESİ

Yani eskiden yüzde 8 ödeyen şimdi yüzde 1, yüzde 18 ödeyen ise yüzde 8 KDV ödeyecek. 2013-2016 arasındaki dönemde yapı ruhsatı alınan projeler ise eski oranlar üzerinde ödeme yapılacak.

KAZANÇ NE KADAR

Bu durumda, 300 bin TL değerinde bir konut alan vatandaş, yüzde 8 KDV öderken, 24 bin TL ek yükle karşılaşıyordu. Yüzde 1 KDV ile sadece 3.000 TL vergi ödeyecek. Bu vatandaşın kazancı 21.000 TL olacak.

Eğer 300 bin TL değerindeki bu ev yüzde 18 KDV dilimine giriyorsa vatandaş önceden 54.000 TL KDV ödemek zorundaydı. İndirimden sonra yüzde 8 KDV ödeyeceği için vatandaş 24 bin TL ödeyecek. Bu durumda da 30 bin lira vatandaşın cebinde kalacak.