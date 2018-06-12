Konutta indirim kampanyası uzatıldı

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İNDER iş birliğiyle düzenlenen kampanyayı aşırı talep görmesi nedeniyle 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

2 BİN ADET KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Araya bayram tatilinin girmesi nedeniyle birçok kişinin süreyi uzatma talebinde bulunduğunu kaydeden Durbakayım, "İlk başlangıçta 41, daha sonra 50'yi geçen firmaların bir kısmı kampanya için ayırdıkları dairelerin tamamını sattı. GYODER, İNDER ve KONUTDER üyesi firmalarımız, satışta olan projelerinden sınırlı sayıda dairesini bu kampanya kapsamına almıştı. Kampanyaya sundukları dairelerin tamamını satan üye firmalarımız, kampanyayı daha erken bitirebilir." ifadelerini kullandı.

Durbakayım, beklenenden daha yüksek bir başarı gösteren, sektöre ve ekonomiye can suyu katan kampanya kapsamında 15 Mayıs-11 Haziran'da yaklaşık 2 bin adet konut satıldığını aktardı.

6 MİLYARA ULAŞTI

Yeni kampanya ile yüzde 0,98 faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağladıklarını bildiren yetkililer, konut alıcılarının ilgisi sonucu, sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamlarının bugün itibarıyla 6 milyar liraya ulaştığını aktardı.