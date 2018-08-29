Konutta indirim kampanyasına bugün start verildi

Hem konut yatırımcısının, hem de proje sahiplerinin yüzü güldürecek dev kampaya bugün resmi olarak yürürlüğe girdi.

31 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Bugün (29 Ağustos) başlayan dev kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek. Türk ekonomisine önemli katkıda bulunması beklenen konut kampanyasıyla faiz oranı 0,98'e kadar çekildi.

TÜM İNŞAAT ŞİRKETLERİNDEN YÜZDE 10'LUK İNDİRİM

Kampanyayla ilgili detayları veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kampanyanın özü şu; Konut projelerinde yüzde 10 indirim yapılacak. Minimum peşinat alınacak. Minimum olarak da yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu." dedi.