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Konutta KDV düzenlemesi yapıldı

2013 - 2016 yılları arasında ruhsatı alınan metrekare vergi değeri 500 -1000 lira arasındaki konutlarda KDV düzenlemesi gerçekleştirildi.

03.02.2017 - 14:40
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Konutta KDV düzenlemesi yapıldı

Damga Vergisi Kanunundaki Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konutta KDV düzenlemesi yapıldı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DÜZENLEME

Alınan bu karara göre, binde 9,48 olarak uygulanan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.

Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde de metrekare vergi değeri bin lira ile 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin liranın üzerindeki konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

Konutta KDV düzenlemesi yapıldı

KDV İNDİRİMİ EYLÜL SONUNA KADAR UZAYACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal da "Geçen yılın eylül ayında başlayıp (bu yılın) mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indirimi vardı. Konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüştük. Bu süreyi mart sonundan eylül sonuna uzatıyoruz." şeklide konuştu.

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