Konutta KDV indirimi sektöre can verecek

Bakanlar Kurulu kararıyla konutta KDV ve tapu harcında yapılan indirimlerin sektördeki canlılığı, dinamizmi ve iç talebi artıracağını belirten sektör temsilcileri, bu kararın satışlara olumlu yansıyacağı görüşünde. Konut sektörünün temsilcileri, Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'nin 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranının da yüzde 4'ten 3'e indirilmesini değerlendirdi.

"BENZER BİR SONUCU BU SEFER GÖRECEĞİZ"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, 2017'de benzer bir uygulama yapıldığını ve sektöre hareket ve ivme kazandırdığını belirterek, "Benzer bir sonucu bu sefer de göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, piyasanın durgun olduğu dönemde atılan her adımın olumlu olduğunu ve bu adımların sevindirici olduğunu söyledi.

KDV İNDİRİMİ PİYASAYI HAREKETE GEÇİRECEK

Kendilerinin tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 2'ye düşmesini talep ettiklerini, fakat bunun da önemli bir gelişme olduğunu anlatan Durbakayım, "KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Birçok büyük projede KDV dahil yapılıyor. Zaten indirdiğimiz için burada indirim yapılması marka projelerde zor gibi. Ancak müstakil satışlarda bu yüzde 18'den 8'e düşürülmesi olumlu." dedi. Durbakayım, hayata geçirilen bu uygulamaların piyasayı harekete geçirecek bir adım olarak düşünebileceğini aktardı.