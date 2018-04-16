taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.968
USD
4,0986
EURO
5,0696
ALTIN
177,07
PETR
71,8100

Konutta senetli satış dönemi

Konut kredisi faiz oranlarının son 8,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle bazı inşaat firmaları, peşin fiyatına 60 aya varan senetli konut satışına başladı.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 14:57..
  1. Haberler
  2. Emlak

Konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 1,23 ile son 8,5 yılın zirvesini görmesi ve bu çerçevede gayrimenkul almayı planlayan kişilerin maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bazı inşaat firmaları, sektördeki hareketliliği sürdürmek adına 60 aya varan faizsiz senetli konut satışı gerçekleştiriyor.

SATIŞ KAMPANYALARI DİKKAT ÇEKTİ

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6 salon ve 35 bin metrekarelik alanda düzenlenen, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarda, firmaların 60 aya varan vadeli konut satış kampanyaları dikkati çekti.

Konutta senetli satış dönemi

"SENETLİ SATIŞLAR İNSANLARI CEZBEDİYOR"

Birçok firma, konut faizlerinin 1,20'nin üzerine çıkması ve alım gücünü etkilemesi nedeniyle peşin fiyatına senetli konut satışlarını tanıttı. Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, gayrimenkulün Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını söyledi. Çelebi, son dönemde konut kredisi faiz oranlarının yükseldiğini vurgulayarak, "Üreten insanlar kendine pazar alanı bulmakla yükümlü. Faiz oranlarının yükselmesi, 1,20 seviyelerine çıkması sektörü sıkıntıya sokuyor ama buna da tedbirler alacaklar yine bu sektörlerin içindeki dinamiklerdir. İnsanları nasıl daha az maliyetle mülk sahibi yaparız bunun hesabını yapıyoruz. Bu kapsamda büyük firmalar senetle satış gerçekleştirerek devamlılık sağlamaya çalışıyorlar. İnsanları cezbediyorlar." dedi.

Konutta senetli satış dönemi

"BU TİP SATIŞLAR OLUMLU OLACAK"

Fuar için Bursa'ya gelen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu da senetli satışlarda tarafların birbirini iyi araştırması gerektiğini söyledi. Güleroğlu, gayrimenkul sektöründe hareketliliğin sürdüğünü anlatarak, "Faiz oranları yükseldi, firmalar, karşısındaki kişinin garantilerini gördüğü andan itibaren senetli satışlara yöneliyorlar. Senetli satışlarda faiz oranı olmadığı için yatırımcıya da cazip geliyor. Eğer ödeme gücü varsa senetle alışveriş yapılıyor. Amaç, piyasayı canlandırmak. Kesinlikle bu tip satışlar piyasa için olumlu olacak. Ancak taksitler ödenmediğinde 1980 ve 1990'lı yıllardaki kooperatif mezarlıklarının olmasını istemeyiz. Konut kredi faiz oranları yüksek ama fiyatlar şu anda düşük. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Emlak Konut GYO, 15 yılda rekor ihale gerçekleştirdi
Emlak Konut GYO, 15 yılda 130 bin bağımsız bölümün ihalesini yaparak rekor kırdı.
Bitlis’teki metruk binalar yıkılıyor
Vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda şehirde tehlike arz eden metruk yapılar yeniden yapılandırılacak.
Almanya'da artan ev fiyatları protesto edildi
Almanya'da yüzde 15'lik bir oranla artan ev fiyatlarını protesto etmek isteyen protestocular gösteri düzenledi.
Konya'da inşaat sahasından tarihi eser çıktı
Konya'nın Yunak ilçesinde inşaat sahasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

103
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

165
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

47
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

143
FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

158
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

93
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM