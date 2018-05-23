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Konvansiyonel silah nedir

Nükleer ve kimyasal silahlar dışında kalan ve her orduda kullanılan, gücü, niteliği bilinen silahlara verilen isimdir.

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Dünya savaş coğrafyalarında duymaya aşina olduğumuz konvansiyonel silah terimi, kimyasal silahlar dışında kalan silahlara verilen isimdir. Ülkelerin askeri ordularında bulunan silahlara verilen konvansiyonel ismi, aslında ticarete dayalı bir isimdir.

KONVANSİYONEL SİLAHLANMA İSMİ NEREDEN GELİR

Konvansiyon, kelime olarak anlaşmaya başlı anlamına gelmekte olup, yeni silahların bir ülke tarafından kullanılıp eski ilahlarını da başka ülkelere satmasına verilen isimdir. Konvansiyonel ismi buradan gelmektedir.

Dünya'da her yıl milyarlarca dolarlık Silahlanma gerçekleşmektedir. Konvansiyonel silahlara en önemli örnek hava savunma sistemleri, uzun menzilli roketler ve tüfeklerdir.

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