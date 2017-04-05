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Konya Gabar şehidini uğurladı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, memleketi Konya'da toprağa verildi.

05.04.2017 - 19:01
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Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Doğrugöz Mahallesi'ndeki babaevinde getirildi.

"ŞEHİDİM ÇIK GEL.."

Baba Mehmet ve anne Ayşe Ertürk, burada şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracına binen şehidin eşi Firdevs Ertürk, "Şehidim çık gel, beni bırakma. Seni dünyalara sığdıramıyordum, nasıl bu tabuta sığdırdılar. Soysuzlar, hainler." diyerek gözyaşı döktü.

Konya Gabar şehidini uğurladı

ŞEHİDİN ANNESİ YÜREK DAĞLADI

Baba Mehmet Ertürk'ün çevredekilerin desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Anne Ayşe Ertürk'ün "Sana nasıl kıydılar yiğidim, Yunusum. Bu nasıl acı. Yardım et Allah'ım." ifadelerini kullanması törene katılanları hüzünlendirdi.

Konya Gabar şehidini uğurladı

Konya Gabar şehidini uğurladı

Konya Gabar şehidini uğurladı

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