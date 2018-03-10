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Konya Havalimanı şubatta 78 bin yolcuya hizmet verdi

Konya Havalimanı; şubat ayında 78 bin 716 yolcu tarafından kullanıldı.

İHA | 10.03.2018 - 11:36..
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Konya Havalimanı Müdürü Nail Sapsağlam, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistikleriyle ilgili bilgi verdi.

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 7 ARTTI

Sapsağlam, “Şubat ayında Konya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 70 bin 93, dış hat yolcu trafiği yüzde 15 artışla 8 bin 623, toplamda ise 78 bin 716 oldu. Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 629 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 30 artışla 69 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 7 artışla 698’e ulaştı. 2018 yılı Şubat ayında Konya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 4 artışla 810 ton olarak gerçekleşti” dedi.

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