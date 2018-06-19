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Konya merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla Konya merkezli 31 ildeki 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA | 19.06.2018 - 07:46..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün TSK'daki personele 'Mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 124 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Konya merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu


31 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Konya merkezli 31 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askerlere genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında 'Mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin imamlık yaptıkları askerler arasında  generallerin de bulunduğu belirtildi.

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