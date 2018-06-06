Konya merkezli FETÖ operasyonu: 24 asker tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının verdiği ifadeler ve yapılan çalışmalar sonunda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
ETKİN PİŞMANLIK YASASINDAN FAYDALANIP SERBEST KALDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 21’i, 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanıp adli kontrolle serbest bırakıldı, 24 asker ise tutuklandı.
25 askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.