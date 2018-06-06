Konya merkezli FETÖ operasyonu: 24 asker tutuklandı

1 Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt Hakkari ve Van'da yaptığı mitinglerle halka seslenen Başbakan Yıldırım, "Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz" dedi.

2 Alkollü şahıs eşinin yanında çarşaflı kadına hakaret etti Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sokakta eşi ve çocuğu ile yürüyen çarşaflı kadına "Başına bak, bunların ne işi var burada" diyerek hakaret eden alkollü şahıs, kadının kocasıyla kavga etti.

3 Buz ülkesi İzlanda Türk termallerine ilham olacak Buz ülkesi İzlanda'yı mercek altına alan TESTUD, Türkiye'de termal turist sayısını artırmak için çalışma yapacak.

4 Galatasaray Burak Yılmaz'ı istiyor Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

5 En düşük memur maaşı açıklandı Maliye Bakanı Naci Ağbal, en düşük memur maaşının 3 bin 50 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşının 2 bin 94 liraya çıkacağını söyledi.

6 Yakutiye Kent Meydanı adeta Kuş Cenneti Yakutiye Kent Meydanı yapılana kadar Erzurum’da bir kent meydanı bulunmuyordu.