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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 34 ilde örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 70 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

AA | 03.05.2018 - 08:45..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

TSK'da sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları bilgisine ulaşıldı.

34 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğu öğrenildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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