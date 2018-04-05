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Konyaaltı Sahil Projesi’nde ilk etap tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Projesi’nin ilk etabını nisan ayı sonunda hizmete sunacak.

İHA | 05.04.2018 - 16:54..
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Konyaaltı Sahili Projesi çalışmaları devam ederken, bazı etaplarda sona gelindi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, varyant, Beach Park’ın belli bir kısmı ile Sealife-Boğaçayı köprüsü arasındaki bölümün nisan ayı sonunda halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

Konyaaltı Sahil Projesi’nde ilk etap tamamlanıyor

SPOR ALANLARI YAPILIYOR

Yaz sezonuna yenilenen yüzüyle girecek sahilin altyapısı yüzde 100 tamamlandı. Müze Meydanı'ndan Boğaçayı Köprüsü’ne kadar olan kısımda kanalizasyon, içme suyu, yangın ve yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 26 bin 721 metre altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Üst yapı çalışmaları kapsamında ticari ünitelerin karkas yapısı tamamlanırken, oyun ve spor alanlarının montajı yapılıyor. Vatandaşın ücretsiz yararlanacağı 10 adet tuvaletin kaba inşaatı tamamlandı. 33 adet büfenin tamamının çelik konstrüksiyon işleri bitirildi, ince işçilikleri başladı. Peyzaj alanları, araç ve bisiklet yolları ile yürüyüş yolları zemin kaplama imalatlarında ise etap etap sona geliniyor.

Konyaaltı Sahil Projesi’nde ilk etap tamamlanıyor

VARYANT BAŞKA GÜZEL

Konyaaltı Sahili’nin benzersiz manzarasının en güzel seyredildiği varyant üzerinde bulunan yol ve kaldırım doğal taşlarla kaplandı. Falezlerin de temizlendiği projede varyanttın eski görüntüsünden eser kalmadı. Proje tamamlandığında falezler gece ışıklandırılacak ve gecesi başka gündüzü başka güzel olacak.

Daha önce Konyaaltı Sahil Proje alanından sökülen ve Kepez Santral Kentsel Dönüşüm alanında bakıma alınan ağaçlar da tekrardan projede kullanıldı. Ağaçlar sahiplerinin isimlerinin yer aldığı plakalarla varyantının en güzel noktalarından denizi selamlıyor.

Konyaaltı Sahil Projesi’nde ilk etap tamamlanıyor

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