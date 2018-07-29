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Konyaaltı Sahili doldu, taştı

Turizm'de büyük gelişmelerin yaşandığı bu yaz, yabancı ve yerli turistin vazgeçilmez mekanı Antalya'da Konyaaltı doldu taştı.

DHA | 29.07.2018 - 14:22..
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ANTALYA'da sıcak havadan bunalan ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Konyaaltı Sahili doldu, taştı

SICAKLARI FIRSAT BİLDİLER

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece, nem oranı yüzde 66, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı tatilciler sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinledi.

Konyaaltı Sahili doldu, taştı

ÇOCUKLARA GÜN DOĞDU

Sıcak hava ve denizin keyfini en çok çocuklar sürdü. Denizde deve güreşi yapan çocuklara, aile büyükleri de eşlik etti. Sıcaktan bunalan köpeğiyle denize giren bir kişi ise sahildekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Konyaaltı Sahili doldu, taştı

Serinlemenin alternatif yollarını arayanların adresi ise fıskiyeler oldu. Aileler, Konyaaltı Sahili'nde paralel parktaki fıskiyelerde su oyunlarıyla hem serinledi hem de çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.

Konyaaltı Sahili doldu, taştı

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