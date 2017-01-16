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Konyaaltı Sahili ikinci kez ihaleye çıkıyor

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 19 Ocak Perşembe günü ikinci kez ihaleye sunulacak.

16.01.2017 - 12:34
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6 kilometre uzunluğunda ve her yıl çok sayıda yerli- yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılıyor.

Konyaaltı Sahili ikinci kez ihaleye çıkıyor

YATIRIM BEDELİ 129 MİLYON LİRA

Konyaaltı Varyantı’ndan itibaren limana kadar olan tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatırım bedeli 129 milyon 471 bin 934 TL olarak tespit edildi. Artırıma esas yıllık işletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artı KDV olarak belirlendi.

PAY BELEDİYEYE ÖDENECEK

İşletme bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından şartnameye göre 3 yıllık peşin ödenecek. Ayrıca işletmeden elde edilecek yıllık gayri safi hasılattan yüzde 1 artı KDV’lik pay da belediyeye ödenecek. İşin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıl olacak.

Konyaaltı Sahili ikinci kez ihaleye çıkıyor

PROJE HAZIR

Konyaaltı Sahili’nin yeni projesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Mimarlar Odası ile bir yarışma düzenlemişti. Yarışmayı yüksek mimar Mucip Ürger ve ekibi kazanmıştı. Sahil için 11 Kasım 2016 tarihinde ilk ihale düzenlenmişti. 3 firma ihale dosyası almış, ancak kimse katılmayınca ihale ertelenmişti.

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