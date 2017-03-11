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Konyaaltı sahili kahverengiye büründü

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin bir bölümü Boğaçay'ın taşıdığı alüvyonlarla kahverengiye büründü.

11.03.2017 - 13:15
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Turizm kenti Antalya'da 4 gün önce başlayan yağış etkisini devam ettiriyor. Yer yer sağanağa dönüşen yağış nedeniyle Konyaaltı sahiline dökülen Boğaçay'ı da taştı.

Konyaaltı sahili kahverengiye büründü

ERİYEN KAR VE YAĞMUR

Dağlardan eriyen kar ve yağmurla gelen alüvyonlarla kahverengi bir renk alan çayın suyu sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Yağmur ile birlikte denize ulaşan çamur ve atıklar, Antalya Körfezi'ni kahverengiye dönüştürdü.

Deniz üzeri kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı.

YÜRÜYÜŞE DEVAM

Yağmur ve denizin çamurlu görüntüsüne rağmen Antalyalıların yürüyüş yapmaya ve balık tutmaya devam ettikleri görüldü.

Çamurun ulaşmadığı uzak yerler ise maviliğini korudu. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.

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