Konya'nın Selçuklu ilçesinde güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsızlar, ilk denemelerinde başarılı olamayınca kapının kilidini kırarak içeri girdi.

İki şüpheli market içerisinde bulunan raflara yönelerek, 6 dakika içerisinde 15 bin TL değerindeki sigaraları yanlarında getirdikleri çuvala koydu, ardından geldikleri araçla hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde ekmek fabrikasından gelen bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"15 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

İki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğullarının marketini çalıştıran Üzeyir Acar ile eşi Meryem Acar her gün sabah saatlerinde dükkanlarını açtıktan sonra gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Konya’da 15 bin liralık soygun kamerada ViDEO

İş yeri sahibi Üzeyir Acar, olay günü saat 23.00 gibi dükkanı kapattıklarını anlatarak, "Saat 03.10 gibi tekrar kalktım hale gittim. Benim hale gitmem ile bunların dükkana girmesinin arasında 5 dakika var. Dükkanımı giderken kontrol ettim aramızda 5 dakika var. Bu bize yapılan takip altında olmuş, biz öyle tahmin ediyoruz. Şu an 15 bin liralık zararımız var, mağduruz. Emniyet yetkililerinden destek bekliyoruz” dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Dükkanına hırsızların büyük çapta zarar verdiğini belirten Acar, "Sabah 6’da açıyorum, gece 12’ye kadar bekliyorum. Çok mağduruz, Allah onları nasıl biliyorsa öyle yapsın. Dükkanıma giren hırsızlara hakkımı helal etmiyorum.” diyerek hırsızlara tepki gösterdi.

Market içerisinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.